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Реаниматолог Иевков объяснил, как решить проблему вакцинации бездомных от COVID-19
Общество
Реаниматолог Иевков объяснил, как решить проблему вакцинации бездомных от COVID-19
Благотворительная больница  /  Евфросиния Капустина

, 6 июля. Проблему вакцинации от коронавирусной инфекции бездомных россиян обсудили в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот».

Врач-реаниматолог, исполнительный директор АНО «Благотворительная больница» Сергей Иевков объяснил, как помочь бездомным и кто должен этим заниматься. По его словам, вакцинация этой категории населения — важная стратегическая задача для российского государства.

«Бездомные люди — это социальная категория граждан, которая лишена доступа к вакцинации от коронавируса. Театр начинается с вешалки. Например, чтобы попасть в прививочный пункт торгового центра, нужно пройти своеобразный дресс-код: охранники не пропустят бездомного в грязной одежде», — подчеркнул Иевков.

Даже если такой человек дошел до пункта вакцинации, преградой станет отсутствие СНИЛСа, паспорта или медицинского полиса. Сейчас нужно максимально упрощать порядок прохождения вакцинации и объяснять, как люди без документов могут привиться от коронавируса, резюмировал спикер.

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