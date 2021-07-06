Кардиохирург Бокерия назвал самое опасное последствие коронавируса

Москва, 6 июля. Коронавирусная инфекция оказывает негативное влияние на легкие человека, которые являются основным органом, дающим организму кислород.

Именно поэтому после COVID-19 у пациентов может появиться сердечно-легочная недостаточность. Об этом рассказал кардиохирург, президент ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева» Минздрава Лео Бокерия.

По его словам, в исследовательский центр часто попадают люди с последствиями коронавируса. При этом не все пациенты понимают, как остаточные явления новой инфекции отразятся на здоровье при операции на открытом сердце, пишут «Известия».

Чтобы защитить себя от инфекции, медики призывают пройти вакцинацию. Так, в Москве первый компонент вакцины уже получили более трех миллионов человек.

Кроме того, с 1 июля в российской столице стартовала ревакцинация от COVID-19. В сложившихся условиях рекомендуется делать прививку каждые шесть месяцев, пишет «Ридус».