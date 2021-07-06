В МИД РФ назвали условия диалога с США по новейшим российским системам вооружения

Москва, 6 июля. Россия не исключает возможность проведения переговоров с США по новейшему российскому вооружению. Однако необходимо соблюдение важных условий, отметили в МИД РФ.

Во время диалога должны будут подниматься вопросы о перспективном гиперзвуковом американском оружии, заявил замминистра иностранных дел страны Сергей Рябков во время интервью изданию «Международная жизнь».

По его мнению, Вашингтон в любом случае захочет ограничить преимущество России в сфере новейших систем вооружения.

«Я думаю, что, безусловно, захотят, и в этом нет никаких сомнений», — добавил Рябков.

Однако Москва не позволит просто так обесценивать свой стратегический потенциал, поэтому, если США захотят диалог по этому поводу, им придется придерживаться условий РФ.

Ранее в МИД России указали на попытки Вашингтона найти новые поводы для введения антироссийских санкций. По мнению Рябкова, давление на Москву продолжится и дальше.