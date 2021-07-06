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Глава Российского Красного Креста опроверг возможность заражения COVID-19 от вакцины

  /   Обновлено: 06 июля 2021 12:07
Общество
Глава Российского Красного Креста опроверг возможность заражения COVID-19 от вакцины
pixabay.com

Москва, 6 июля. Вакцина не является источником коронавируса и заразиться от нее нельзя. Однако риск инфицирования сохраняется до формирования иммунитета.

Возможность заражения коронавирусом после вакцинации прокомментировал глава Российского Красного Креста Павел Савчук. По его словам, в состав вакцины не входит полный вирус с генетическим материалом COVID-19, поэтому заразиться от нее невозможно.

Вакцина содержит лишь часть вируса, за счет которой и вырабатывается иммунитет, подчеркнул Савчук в ходе онлайн-вебинара «Вся правда о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Роль НКО». Глава Российского Красного Креста отметил, что вероятность заражения коронавирусом после вакцинации сохраняется до окончательного формирования иммунитета.

Ранее в Минздраве опровергли влияние вакцинации на репродуктивное здоровье. По словам главного специалиста Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталии Долгушиной, вакцина не способно вызвать бесплодие.

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здоровье вакцинация коронавирус
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