Московские театры могут ввести систему QR-кодов для определенных спектаклей

Москва, 6 июля. Посещение некоторых театральных представлений может потребовать предъявления QR-кода, свидетельствующего об отсутствии у зрителя коронавирусной инфекции.

Театры Москвы в рамках эксперимента могут ввести систему QR-кодов. Как рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер в беседе с «Интерфаксом», такая возможность в настоящий момент находится на стадии обсуждения. Он уточнил, что систему могут ввести только на определенные спектакли.

Как сообщалось ранее, жители Москвы могут получить QR-код после прохождения процедуры вакцинации по СМС. Для этого необходимо оставить номер телефона и СНИЛС.