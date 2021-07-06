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Московские театры могут ввести систему QR-кодов для определенных спектаклей

  /   Обновлено: 06 июля 2021 12:09
Общество
Московские театры могут ввести систему QR-кодов для определенных спектаклей
wikipedia.org  /  A.Savin / FAL

Москва, 6 июля. Посещение некоторых театральных представлений может потребовать предъявления QR-кода, свидетельствующего об отсутствии у зрителя коронавирусной инфекции.

Театры Москвы в рамках эксперимента могут ввести систему QR-кодов. Как рассказал директор театра «Ленком» Марк Варшавер в беседе с «Интерфаксом», такая возможность в настоящий момент находится на стадии обсуждения. Он уточнил, что систему могут ввести только на определенные спектакли.

Как сообщалось ранее, жители Москвы могут получить QR-код после прохождения процедуры вакцинации по СМС. Для этого необходимо оставить номер телефона и СНИЛС.

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