Анталья будет принимать до четырех авиарейсов в день из Нижнего Новгорода

Нижний Новгород, 6 июля. Восемь авиакомпаний вызвались совершать рейсы из областной столицы в Анталью. По новому расписанию, из нижегородского аэропорта в турецкий город запланировано до четырех вылетов в день.

Как пояснили в «Стригино», еще до вступления в силу изменений в графике желающим на выбор предоставлено 14 рейсов в неделю.

«После восстановления авиасообщения с Турцией первый рейс на побережье Средиземного моря был выполнен 23 июня. Самолет авиакомпании Azur Air перевез на борту 257 пассажиров», — рассказали ФАН в пресс-службе аэропорта.

За первую неделю из Нижнего Новгорода по этому направлению вылетело более трех тысяч человек.

Ранее ФАН писал о новом направлении в расписании аэропорта «Стригино». Субсидированный авиарейс свяжет Нижний Новгород и Геленджик.