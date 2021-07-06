Проезд по федеральной трассе Джубга — Сочи заблокировали из-за сильных ливней

Краснодар, 6 июля. В Туапсинском районе около поселка Лермонтово перекрыта федеральная трасса Джубга — Сочи из-за затопления. На участке дороги уровень воды поднялся на метр.

Уровень воды поднялся из-за паводка на реке Шапсухо, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Ранее дорогу перекрывали, но из-за схода селя. Позднее движение по трассе восстановили.

На Черноморском побережье оказалось затоплено 760 домовладений в семи населенных пунктах. Администрация района пытается справиться с последствиями разгула стихии.

В Анжеро-Судженске грузовик задел трубу ГВС, сообщала газета A42.RU. ДТП создало на дороге серьезную пробку.