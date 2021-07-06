Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 12:30
12:28
Происшествия
Пропавший на Камчатке Ан-26 нашли
12:28
Политика
«Ответ не за горами»: в Белоруссии заявили о готовности противостоять санкциям ЕС
12:27
Общество
Время в пути «Ласточки» из Петербурге в Великий Новгород сократится почти на час
12:26
Происшествия
Власти Камчатки не подтвердили информацию о падении Ан-26 в море
12:24
Общество
Рестораторы Москвы не успеют вакцинировать 60% персонала из-за мигрантов
12:22
Экономика
Лукашенко распорядился ограничить транзит немецких товаров через Белоруссию
12:21
Происшествия
Блогер Mellstroy прибыл на последнее заседание суда по делу об избиении девушки
12:18
Общество
Минздрав Турции подтвердил первые случаи заражения штаммом коронавируса «Дельта плюс»
12:16
Происшествия
Суд назначил дату рассмотрения дела Дудя о пропаганде наркотиков
12:14
Общество
Анталья будет принимать до четырех авиарейсов в день из Нижнего Новгорода
Все новости

Проезд по федеральной трассе Джубга — Сочи заблокировали из-за сильных ливней

  /   Обновлено: 06 июля 2021 12:16
Происшествия
Проезд по федеральной трассе Джубга — Сочи заблокировали из-за сильных ливней
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Воронин

Краснодар, 6 июля. В Туапсинском районе около поселка Лермонтово перекрыта федеральная трасса Джубга — Сочи из-за затопления. На участке дороги уровень воды поднялся на метр.

Уровень воды поднялся из-за паводка на реке Шапсухо, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Ранее дорогу перекрывали, но из-за схода селя. Позднее движение по трассе восстановили.

На Черноморском побережье оказалось затоплено 760 домовладений в семи населенных пунктах. Администрация района пытается справиться с последствиями разгула стихии.

В Анжеро-Судженске грузовик задел трубу ГВС, сообщала газета A42.RU. ДТП создало на дороге серьезную пробку.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Проезд по федеральной трассе Джубга — Сочи заблокировали из-за сильных ливней
сочи трасса ливень
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru