Тренд на экологичное потребление и здоровый образ жизни давно и прочно вошел в нашу жизнь. Безусловно, не в наших силах быстро и навсегда сократить углеродный след или качественно и повсеместно сортировать мусор. Да и во всем мире есть проблемы посрочнее экологии.

Тем не менее едва ли не каждый из нас старается, насколько это возможно, сократить количество потребляемых вредных веществ. Особенно это касается продуктов питания и косметики. Органик, био, натуральное ― все это слова, которые грамотные маркетологи щедро ставят на упаковку, зная, что такой товар будет продаваться лучше. Однако нельзя все списать исключительно на маркетинг. Сегодня поговорим о шампунях, а точнее о бессульфатных шампунях. Что это значит и стоит ли обращать внимание на слово «бессульфатный» или, как вариант, «SLS free» на этикетке ― разберем в этой статье.

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Чем провинились сульфаты?

И хотя мы учили в школе химию, термин «бессульфатный» понятен не всем. Очевидно, что речь идет о шампуне, который чего-то эдакого не содержит, но насколько это принципиально?

Сульфатами называют поверхностно-активные вещества (ПАВ). Это широкий спектр химических соединений, которые производятся во всем мире в больших количествах. ПАВы используются не только в производстве косметики.

В текстильной промышленности поверхностно-активные вещества используются для снятия статического электричества. При переработке макулатуры ПАВы используют для отделения чернил. Лецитин, который добавляют в качестве эмульгатора в шоколад, мороженое, взбитые сливки и соусы, тоже является поверхностно-активным веществом. В медицине некоторые виды ПАВов используют в качестве антисептиков. Самый распространенный вид товаров, содержащих ПАВы ― моющие средства всех видов и назначений. Металлургия, сельское хозяйство, нефтедобывающая промышленность ― продолжать можно долго.

Но вернемся к косметике. В зубной пасте, гелях для душа, пене для ванны и других подобных средствах содержатся лаурилсульфат натрия (SLS, sodium lauryl sulfate) и лауретсульфат натрия (SLES, sodium laureth sulfate). Это самые популярные сульфаты, которые могут содержаться в шампунях. Их применяют более 100 лет. Основное свойство этих веществ ― хорошее пенообразование и способность эффективно очищать.

В последнее время появилось много разносторонней информации о вреде SLS для кожи головы и структуры волос. Некоторые источники говорят о риске развития аллергии, облысения и развития опухолей. Достоверных исследований на эту тему пока нет. Но уже довольно точно известно, что тем, кто страдает атопическим дерматитом, применение косметики с содержанием ПАВ не рекомендовано. Есть данные, что при длительном контакте (более часа) эти вещества раздражают кожу и слизистую.

Федеральное агентство новостей /

А если все-таки без сульфатов?

В этом случае для очищения используются натуральные компоненты, например, ферменты кокосового ореха и кукурузы. Они действуют не так мощно и эффективно, как ПАВы. Например, вы сразу заметите, что они не образуют много пены. Из-за этого, кстати, часто кажется, что голова как будто не промыта. Но на самом деле это не так. После перехода на бессульфатные шампуни в первое время будет казаться, что волосы потускнели, что они быстрее становятся грязными и надо чаще мыть голову. Со временем, когда волосы привыкают, это ощущение уходит.

В чем преимущество бессульфатных шампуней:

Мягкие натуральные компоненты не нарушают естественную защиту кожи и кутикулы;

Из-за того, что растительные компоненты не такие агрессивные, они не смывают красящий пигмент. И даже больше, они разглаживают волосы и придают им блеск, за счет чего оттенок сохраняет свою яркость;

Способствуют восстановлению кислотного баланса, что, кстати, особенно важно для окрашенных волос;

Укрепляют волосяные луковицы, питают кожу и волосы, способствуют улучшению роста;

Не содержат компонентов, раскрывающих кутикулу, ― верхний, защитный слой волоса ― поэтому волосы не электризуются и не нуждаются в обработке антистатиком;

Бережно сохраняют эффект салонных процедур, например, ботокса волос, биоламинирования, кератинового выпрямления.

Недостатки бессульфатных шампуней сводятся, в целом, к отсутствию внешних, быстрых эффектов, к которым мы привыкли, используя шампуни с SLS в составе. Да, теперь на голове меньше пены. Да, волосы, становясь гладкими, немного теряют в объеме. Да, если у вас жирная кожа голову и жирные волосы, вам нужно немного больше времени на привыкание к новому средству.

В любом случае не забываем, что шампуни без ПАВ имеют накопительный эффект, как практически любые средства с натуральным составом. Немного терпения ― и результат не заставит себя ждать.

pixabay.com / Igor Ovsyannykov

Как понять, что шампунь без ПАВ?

Как правило, такие средства для ухода (не только шампуни) маркируют словами «бессульфатный» или «SLS free» или «No SLS». Кроме того, сейчас большинство производителей стараются выводить на рынок средства без силиконов и парабенов, что также написано на упаковке. Помимо указанных аббревиатур, обратите внимание на «SLES», «ALES». В любом случае наличие таких компонентов указано в составе, где их легко можно найти.

Выбираем бессульфатный шампунь

Как и любые другие шампуни, средства без ПАВ также делятся на несколько категорий, в зависимости от типа волос, частоты применения и так далее. Говорим ли мы о поврежденных или жирных волосах ― бессульфатный шампунь надо подбирать под себя, как любой другой. Если с бессульфатным шампунем у вас категорически не сложится, то стоит поискать аналог с низким содержанием сульфатов.

Единственно, на что нужно обратить внимание ― мы уже частично коснулись этого вопроса выше ― делать выводы о том, подходит вам средство без SLS или нет, надо хотя бы после нескольких недель использования. Слишком велик контраст между наличием и отсутствием сульфатов. Зато уже после нескольких недель применения вы заметите, как благодарны вам ваши волосы за заботу, а ваш мастер, освежая стрижку, обязательно заметит разницу. Волосы со временем станут сильнее, будут меньше выпадать и сечься, словом, эффект будет обязательно.

Лучшие бессульфатные шампуни: рейтинг ФАН

Natura Siberica шампунь Нейтральный для чувствительной кожи головы

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Natura Siberica — признанный лидер на рынке натуральной косметики. Производитель всячески настаивает на полном отсутствии каких-либо синтетических, вредных компонентов в своей косметике. Огромный опыт работы с целебными травами, растущими в самых отдаленных уголках страны, позволяет им представить широкую линейку средств для ухода за волосами любого типа. Таежные сборы, алтайские травы, северные ягоды, дальневосточный амарант ― все, что только может подарить природа, идет в производство косметических средств для волос, лица и тела.

Нейтральный шампунь для кожи повышенной чувствительности содержит экстракт солодки (он отвечает за образование пены), облепиховое масло (смягчает кожу), экстракт ромашки и череды (мягко очищают и успокаивают кожу головы).

Средняя стоимость: 375 рублей.

Natura Siberica шампунь Daily detox для жирных волос

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Еще один продукт от «Сиберики» ― на этот раз для жирных волос. В составе по-прежнему отсутствуют ПАВы, парабены и силиконы, зато есть аминокислоты северной ламинарии, которые деликатно очищают, питают и разглаживают вне зависимости от длины волос.

Средняя стоимость: 350 рублей.

La'dor шампунь для волос Keratin LPP Кератиновый

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Кератиновый шампунь для ухода за комбинированным типом волос от корейского производителя профессиональной органической косметики. Богатый гиалуроновой кислотой, кератином, глицерином и протеинами состав обеспечивает увлажнение и восстановление волос. Питание обеспечивают растительные масла: жожоба, авокадо, аргановое.

Средняя стоимость: 360 рублей.

Indigo Style шампунь-архитектор волос

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Уникальный продукт от российско-немецкого производителя профессиональной косметики. Шампунь, созданный специально для ломких и истонченных волос. Масло ши питает кожу и волосы, кератин и протеины обеспечивают разглаживание и восстановление.

Средняя стоимость: 170 рублей.

Matrix шампунь Total Results Keep Me Vivid

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Бессульфатный шампунь для окрашенных волос. Кроме деликатного ухода за волосами, придает им блеск и сохраняет красящий пигмент, на вымывая его. Снимает статическое электричество, разглаживая волос. Линейка продуктов дополнена кондиционером и спреем-ламинатором, которые дополнительно защищают волосы и помогают сохранить сочность оттенка и здоровый блеск.

Средняя стоимость: 540 рублей.

Biolage шампунь advanced Keratindose для волос

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Кератиновый шампунь для ослабленных волос, не содержит сульфатов и парабенов. Способствует силе и эластичности волос, деликатно очищает, при этом не сушит кожу. Результат заметен уже после нескольких применений.

Средняя стоимость: 710 рублей.

OLLIN Professional шампунь Full Force Clarifing Hair & Scalp

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Эффективное бессульфатное средство для ухода за волосами и кожей головы от производителя профессиональной косметики. Глубоко очищает, при этом не раздражая кожу. Экстракт бамбука способствует укреплению волос для придания им эластичности и силы. Содержит полисахариды, витамины и минералы, необходимые волосам.

Средняя стоимость: 580 рублей.

OLLIN Professional шампунь Megapolis Черный рис

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Еще один продукт успешного российского производителя. Шампунь на основе экстракта черного риса, с добавлением витаминов группы В и глицерина обеспечивает антиоксидантный уход, защиту от ультрафиолета и вредного воздействия окружающей среды, что особенно актуально для жителей мегаполисов.

Средняя стоимость: 545 рублей.