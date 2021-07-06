Черкасов назвал «бредом» конфликт между Бузовой и ведущими «Дома-2»

Москва, 6 июля. Звезда популярного телешоу «Дом-2» Андрей Черкасов откровенно рассказал о конфликте между участниками и ведущими телестрйоки и поющей ведущей Ольгой Бузовой.

Последние дни в Сети активно обсуждается новость о том, что исполнительница хита «Мало половин» прекратила дружбу с бывшими коллегами по нашумевшему телепроекту, обвинив их в предательстве. Первым на это отреагировал Влад Кадони. Однако Бузова его жестко осадила, заявив, что ведущий просто пытается пропиариться за ее счет.

Черкасов считает, что как взрослые люди, телезвезды должны решать вопросы лично, а не в Сети на глазах у многомиллионной аудитории. Кроме того, он уверен, что все обиды Бузовой бредовые, поскольку у них нет никакого основания.

«Это абсолютный бред. Все друг на друга посмотрели и улыбнулись. Выдвигалось предположение, что якобы мы должны были предупредить ее о том, что Даву взяли ведущим. Я сам об этом узнал из соцсетей вместе со всеми. Неужели она думает, что я мог прийти и сказать руководству: «Не берите Даву»» — рассказал шоумен в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Звезда «Дома-2» призвал всех своих коллег, несмотря на ссоры, оставаться людьми и профессионалами. Черкасов уверен, что взрослые люди должны решать вопросы серьезно — лично при встрече, а не с помощью постов в соцсетях.

Однако решать вопрос вне камер не в стиле Бузовой. Звезда сделала себе имя на скандальных заявлениях и вызывающем поведении. Последний раз скандал вокруг артистки разразился из-за новых фотографий в стиле "ню", которыми звезда поделилась в своем профиле Instagram.