Двое взрослых и ребенок стали жертвами потопа в Краснодарском крае

Туапсе, 6 июля. Три человека погибли в результате наводнения в Туапсинском районе Краснодарского края. Информация об этом появилась в СМИ.

Сильные дожди обрушились на Туапсинский район. Подтоплены 760 домовладений, из них 340 — в поселке Джубга, 250 — в Лермонтово, 30 — в Молдовановке, 90 — в Дефановке и 50 — в хуторе Полковничьем. Местные власти направили все силы на ликвидацию последствий непогоды.

Ливни со шквалистым ветром идут в Сочи уже вторые сутки. Синоптики сообщили, что выпала месячная норма осадков. Почти все реки вышли из берегов, повреждена курортная инфраструктура, затоплены пансионаты и отели.