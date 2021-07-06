Жительница Владимирской области начала застолье без знакомого и поплатилась жизнью

Владимир, 6 июля. Мужчина, избивший до смерти свою знакомую в Вязниковском районе, получил восемь лет колонии. Осужденный напал на женщину из-за того, что она начала выпивать без него.

Смертельный инцидент произошел в январе 2021 года. Житель Вязниковского района пошел в гости к знакомой, а когда увидел, что та выпивает без него, то напал на женщину. Мужчина нанес потерпевшей несколько ударов кулаком по голове и лицу, а после избивал ее ногами на полу, сообщили в СК РФ.

От полученных травм пострадавшая женщина скончалась. Ее знакомого через некоторое время задержали правоохранители. На суде мужчина признался в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном.