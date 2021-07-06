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Лукашенко заявил о нежелании превращать Белоруссию в «отстойник» мигрантов

  /   Обновлено: 06 июля 2021 12:01
Политика
Лукашенко заявил о нежелании превращать Белоруссию в «отстойник» мигрантов
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 6 июля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не желает превращать республику в «отстойник» нелегальных мигрантов, которые хотят попасть в страны Евросоюза.

Соответствующую позицию он высказал в ходе совещания по противодействию санкционным мерам. Белоруссия занималась и продолжит заниматься основными вызовами на границе, сообщил Лукашенко.

«Но если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в отстойник беглых из Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса, то он просто заблуждается как минимум», — указал президент республики.

Лукашенко добавил, что нелегальные мигранты идут «в просвещенную, теплую, уютную Европу» и не задерживаются. Он напомнил, что Белоруссию упрекают в отказе выполнять положения договора о реадмиссии, но этого не будет после политики, проводимой Западом против Минска и Москвы.

Ранее Лукашенко заявил, что западные санкции в отношении Белоруссии являются шантажом в международном масштабе. Использование ограничительных мер в качестве рычага давления на суверенное государство абсолютно незаконно, отметил он.

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мигранты белоруссия лукашенко
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