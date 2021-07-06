«Этот день в истории». Что произошло 6 июля, праздники, факты, люди

В очередном выпуске программы «Этот день в истории» мы расскажем о самых необычных и важных праздниках, о малоизвестных исторических фактах и днях рождения людей, который оставили весомый след на страницах истории.

Сегодня 6 июля, а, значит, нельзя забывать о поцелуях. В этот день отмечается Всемирный день поцелуя, его празднуют в более чем 60 странах по всему миру.

А вы знали, что доллар не всегда был национальной валютой США? Нет? Тогда внимайте: Штаты признали официальную валюту в 1785 году, и произошло это именно 6 июля. Почему эту дату считают важной для Казахстана и как она связана с Николаем I?

Ответы на все эти вопросы и не только узнаете в свежем выпуске программы «Этот день в истории».