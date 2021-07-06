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Минсельхоз Франции заявил о намерении продолжать диалог по шампанскому с Россией

  /   Обновлено: 06 июля 2021 11:54
Экономика
Минсельхоз Франции заявил о намерении продолжать диалог по шампанскому с Россией
pixabay.com

Париж, 6 июля. Французские власти указали на желание продолжать переговоры с Россией по вопросу использования шампанского на отечественном рынке.

Министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди отметил, что, по мнению властей республики, шампанское является исконно французским названием напитка, поэтому Париж будет прорабатывать решение вопроса с поставками продукции в Россию с Москвой. Об этом пишет ТАСС.

Российский президент Владимир Путин 2 июля подписал закон, который был ранее одобрен в Государственной думе и принят Совфедом. Он вносит некоторые изменения в винодельческое законодательство. Одним из нововведений стало разрешение использования термина «шампанское» только для российской продукции. Все другие вина могут теперь именоваться только как «игристые вина».

После законодательных корректировок французский производитель шампанского Moet Hennessy указал на приостановку поставок вина в Россию из-за необходимости пересертификации и несогласия с использованием новой терминологии. Впоследствии в компании заявили о скором возобновлении экспорта.

Специалисты по рынку алкоголя поделятся своим мнением о перестановках в отрасли после изменений закона о виноградарстве и виноделии в эфире медиацентра «Патриот» 6 июля, в 14:00.

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франция шампанское игристое вино закон о виноделии
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