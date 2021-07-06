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Руководство отеля в Анапе, где обматерили гостей, ответит по нескольким статьям
Общество
Руководство отеля в Анапе, где обматерили гостей, ответит по нескольким статьям
pixabay.com  /  Yafetius

В пятницу, 2 июля, прокуратура Анапы организовала проверку в гостинице «Атмосфера». Для ее проведения привлекли сотрудников Роспотребнадзора.

Выяснилось, что год назад эту гостиницу купил мужчина, а женщина, которая стала героем видео, разлетевшегося по социальным сетям, была совладельцем. При этом индивидуальным предпринимателем она не является, отвечать за нарушения будет хозяин.

«К моменту проведения нашей проверки гостей в отеле практически не было, женщину мы опросили. Сотрудник прокуратуры выявил нарушения пожарной безопасности, поэтому на место были вызваны специалисты пожнадзора», — рассказал ФАН Александр Фоменко, анапский межрайонный прокурор.

Как уточнили в ведомстве, в ходе проверки была выявлена масса нарушений, как по линии Роспотребнадзора, так и пожарных.

Скорее всего, будет составлен акт об административном правонарушении по статье 6.3. КоАП РФ — нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и ч. 1. ст. 20.4 — нарушение требований пожарной безопасности.

Несмотря на то, что в выходные в социальных сетях женщина сообщила о закрытии гостиницы, в прокуратуре на данный момент такой информации нет. А вот нарушения, которые выявлены грозят административным приостановлением деятельности. Вопрос по мерам реагирования решается.

«Мы ожидаем справку из Роспотребнадзора, как только она поступит — будем принимать решение», — подчеркнул Александр Фоменко.

Напомним, что скандал разгорелся на прошлой неделе. В анапской гостинице «Атмосфера» сотрудница обматерила гостей после просьбы навести порядок в номере, в который они должны были заселиться.

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анапа
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