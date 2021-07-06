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Австралийский этап «Формулы-1» планируют провести в 2022 году
Спорт
Австралийский этап «Формулы-1» планируют провести в 2022 году
Global Look Press  /  Hasan Bratic

Канберра, 6 июля. Пресс-служба «Формулы-1» на своем официальном сайте объявила об отмене Гран-при Австралии.

Решение об отмене этапа сезона связано с ограничениями и сложностями логистики из-за пандемии коронавируса.

«Мы с сожалением сообщаем, что этап «Формулы-1» в Австралии отменен из-за ограничений и трудностями с передвижением, вызванных COVID-19», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, препятствием для проведения этапа чемпионата стал обязательный 14-дневный карантин для прибывающих в страну, пишет «Вечерняя Москва». В пресс-службе выразили уверенность, что в текущем сезоне удастся провести 23 гонки, поскольку есть различные варианты замены этапа.

Этап должен был проходить в Мельбурне с 18 по 21 ноября. Билеты на этот этап в продажу не поступал. Организаторы планируют провести отмененный этап в будущем году.

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формула-1 гран-при коронавирус
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