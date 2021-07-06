Власти Сочи могут открыть почти все пляжи уже к вечеру 6 июля

Сочи, 6 июля. Власти города Сочи Краснодарского края планируют открыть почти все пляжи. Закрытым останется только район поселка Кудепста.

Все пляжи Сочи откроют для посетителей 6 июля, кроме поселка Кудепста, который был затоплен накануне. В настоящее время последствия мощного ливня, прошедшего в городе, ликвидировали на 70%. Об этом сообщил ТАСС глава Сочи Алексей Копайгородский. Также до конца дня планируется полностью расчистить пляжи после непогоды в Адлерском районе.

Мэр Сочи ранее рассказал, сколько пляжей было повреждено в городе-курорте из-за шторма. Последствия устраняют с 30 городских пляжных зон.