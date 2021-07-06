Глава Сочи рассказал о ситуации в городе после разгула стихии

Сочи, 6 июля. Глава Сочи Алексей Копайгородский рассказал о текущей ситуации в городе. По словам градоначальника, 80% всех мероприятий по ликвидации стихийного бедствия уже завершены.

Чиновник заявил, что работы по очистке пляжных территорий от принесенного наводнением мусора завершены на 70%. Уже вечером горожане и гости Сочи смогут посетить пляжи во всех районах, кроме Кудепстинского, подчеркнул Алексей Копайгородский.

«Основное — это обеспечение безопасности всех людей, которые пострадали из-за серьезной непогоды. Сейчас идет колоссальная зачистка города. Вторая повестка — это пляжные территории, курортная составляющая, экскурсионные маршруты», — пояснил градоначальник.

Копайгородский отметил, что в городе насчитывается 50 укомплектованных бригад со всей необходимой техникой, которые оперативно ликвидируют последствия урагана и вывозят весь мусор. Администрация города посетила с оценочным визитом более 11 санаториев и отелей, где убедилась, что на территории гостиниц и мест отдыха ситуация под контролем.