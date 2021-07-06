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Вера Алентова вспомнила, как долго уговаривала Меньшова обвенчаться

  /   Обновлено: 06 июля 2021 11:46
Шоу-бизнес
Вера Алентова вспомнила, как долго уговаривала Меньшова обвенчаться
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 6 июля. Актриса Вера Алентова вспомнила, что долгое время ее супруг Владимир Меньшов отказывался венчаться, поскольку нужно было креститься. Но однажды произошло чудо.

Кинодива давно хотела обвенчаться, но Меньшов был к этому не готов. Семья уговаривала кинематографиста изменить свое решение, но все попытки были провалены.

«Я ему говорила, что надо венчаться: мы ведь не знаем, что там, а надо бы встретиться, а если мы не будем венчаны, то неизвестно как», — вспомнила артистка.

Но чудо все же свершилось. Меньшов познакомился с человеком, который сказал ему креститься. Народный артист поверил своему новому приятелю и прислушался к его совету.

«Нам с Юлей — нет, а ему поверил. А после этого этот наш большой друг сказал, что нужно венчаться, и мы обвенчались. Поменяло ли это что-то в нашей жизни? Нет! Но покой в моей душе воцарился», — приводит Teleprogramma.pro слова знаменитости.

Владимира Меньшова не стало 5 июля. Артист скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

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Все новости / Шоу-бизнес / Вера Алентова вспомнила, как долго уговаривала Меньшова обвенчаться
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