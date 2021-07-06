Вакцинированные жители Чукотки старше 50 лет получат выплату

Анадырь, 6 июля. Власти Чукотки анонсировали выплаты жителям старше 50 лет, прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Привитым от COVID-19 в регионе будут выплачивать по 2 тыс. рублей. Об этом рассказал губернатор Чукотки Роман Копин. Граждане старше 50 лет смогут оформить выплату единовременно. Кроме того, для получения денег прописка необязательна.

Прежде после вакцинации от коронавируса средства могли получить только люди старше 60 лет. Они должны были иметь прописку на Чукотке.

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