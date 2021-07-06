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Школьник погиб по недосмотру бабушки в Московской области
Происшествия
Школьник погиб по недосмотру бабушки в Московской области
pixabay.com  / 

Одинцово, 6 июля. Несовершеннолетний мальчик утонул в карьере в селе Шарапово. Как стало известно ФАН, житель Ростовской области не умел плавать.

В дежурную часть полиции 5 июля поступило сообщение об утоплении 13-летнего гостя столичного региона в водоеме села Шарапово. На место происшествия выдвинулась оперативно-следственная группа и выяснила все обстоятельства чрезвычайного происшествия.

«По данному факту следователями ГСУ СК России по Московской области организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи обращаются к взрослым с просьбой быть внимательными и бдительными. Не оставлять детей без присмотра у водоемов, тем более в случаях, когда они не умеют плавать», — рассказала ФАН старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Мальчик проживал в хуторе Мирный Ростовской области. В столичный регион приехал вместе с бабушкой в гости к тете и двоюродному брату.

«У погибшего школьника мама умерла в 2008 году, — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. — Его 50-летний отец находится в местах лишения свободы за совершение тяжких преступлений, поэтому мальчик под опекой 70-летней бабушки. В день трагедии они вместе с родственниками пошли на местный водоем. В воде стали играть в мяч. В какой-то момент школьник нырнул в воду и не выплыл».

Утонувшего подростка водолазы обнаружили в восьми метрах от берега вечером того же дня. Известно, что утопленник не умел плавать. Его тело направили в морг для вскрытия, оно покажет точную причину смерти школьника. Но уже сейчас очевидно, что в гибели несовершеннолетнего ростовчанина виновата преступная беспечность взрослых.

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