Принц Филипп относился к принцессе Диане как к родной дочери

Лондон, 6 июля. Уэльская принцесса Диана не раз говорила, что в первые годы пребывания в королевской семье ей приходилось тяжело. Избранница принца Уэльского рассказывала о холодности и отчужденном отношении Виндзоров к ее персоне. Но был один человек, который отнесся к Диане благожелательно, — это был принц Филипп.

С самого начала появления молодой Дианы Спенсер в качестве гостьи Чарльза Филипп делал все возможное, дабы окружить девушку заботой и вниманием.

Супруг королевы осознал, что Диана, будучи молодой и наивной, гораздо более искренняя и стеснительная девушка, а королева даже называла ее первое время «одной из нас». Отец принцессы Дианы, лорд Спенсер долгое время был конюшим отца Елизаветы Георга VI, который служил и самой королеве в первый год ее правления.

Сообщалось даже, что отец Дианы мог даже претендовать на руку ее величества, но знатный род Дианы совсем никак не коррелировал с ее девичьей скромностью.

Семья Спенсеров проживала вблизи королевского поместья Сандрингем. Ее члены были частыми гостями у королевских персон.

Принц Филипп обращал внимание на то, что Диана — немного неуклюжая молодая девушка, и заметил ее трепетное отношение к королевским особам. Он всячески пытался ее подбадривать, садился рядом с мисс Спенсер во время балморалских ужинов, заговорщически подмигивал ей, когда волынщик кружился вокруг их стола.

Застенчивость леди Дианы порой ставила ее в неудобное положение. Она часто не находила, что ответить, разговаривая с герцогом Эдинбургским. Он же всегда говорил прямо и не ерничал. Свыкнуться новоиспеченному члену семьи, да еще и молоденькой девушке, с таким сложно. Но Филипп никогда не был злым. Даже в пору охлаждения чувств Дианы и Чарльза Филипп писал девушке ободряющие послания и всячески поддерживал.

При этом он всегда защищал невестку и даже когда все отвернулись от нее, просил недовольных поменять свое мнение.

Саму Диану он убеждал в том, что вступать в брак с августейшей персоной не так просто, и призывал девушку отнестись к препятствиям с пониманием и терпением. Однако записки, которые герцог писал, начиная с 1992 года, ни к чему не привели. Неудивительно, что в итоге из милых советов они превратились в полные ярости послания.

Ранее сообщалось, что принц Гарри обратился за советом к друзьям после скандальных сообщений о его отце — принце Чарльзе.