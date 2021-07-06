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Вера Алентова заподозрила у Меньшова коронавирус за два месяца до его смерти
Шоу-бизнес
Вера Алентова заподозрила у Меньшова коронавирус за два месяца до его смерти
Global Look Press  /  Valery Lukyanov/Russian Look

Москва, 6 июля. Актриса Вера Алентова заподозрила у супруга Владимира Меньшова коронавирус еще в начале мая. Но тогда опасное заболевание не подтвердилось.

Сразу после Дня Победы у режиссера культовых совестких мелодрам неожиданно поднялась температура до 37,4. Обеспокоенная жена Меньшова вызвала врачей. Тогда артиста доставили в амбулаторный КТ-центр, чтобы проверить легкие. В тот момент все было чисто, и Меньшова отпустили домой, сообщил MK.ru.

Через некоторое время народному артисту вновь потребовалась медицинская помощь. Семья вызвала бригаду скорой помощи 21 июня, когда у Меньшова вновь поднялась температура. Несмотря на плохое самочувствие, кинематографист решил остаться дома, пишет Teleprogramma.pro.

Но уже на следующий день ситуация резко ухудшилась, и режиссера госпитализировали. Тогда у знаменитого артиста подтвердился коронавирус. За жизнь автора фильма «Москва слезам не верит» боролись две недели, но спасти его не удалось.

Владимира Меньшова не стало 5 июля 2021 года. Он умер от последствий коронавируса в возрасте 81 года. Именитого режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище, прощание пройдет в московском Доме кино 8 июля.

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меньшов алентова коронавирус
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