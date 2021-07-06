Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 12:29
12:28
Политика
«Ответ не за горами»: в Белоруссии заявили о готовности противостоять санкциям ЕС
12:27
Общество
Время в пути «Ласточки» из Петербурге в Великий Новгород сократится почти на час
12:26
Происшествия
Власти Камчатки не подтвердили информацию о падении Ан-26 в море
12:24
Общество
Рестораторы Москвы не успеют вакцинировать 60% персонала из-за мигрантов
12:22
Экономика
Лукашенко распорядился ограничить транзит немецких товаров через Белоруссию
12:21
Происшествия
Блогер Mellstroy прибыл на последнее заседание суда по делу об избиении девушки
12:18
Общество
Минздрав Турции подтвердил первые случаи заражения штаммом коронавируса «Дельта плюс»
12:16
Происшествия
Суд назначил дату рассмотрения дела Дудя о пропаганде наркотиков
12:14
Общество
Анталья будет принимать до четырех авиарейсов в день из Нижнего Новгорода
12:14
Происшествия
Тюменский губернатор объявил вознаграждение за информацию о пропавшей девочке
Все новости

Лукашенко раскритиковал санкционный шантаж Запада

  /   Обновлено: 06 июля 2021 11:48
Политика
Лукашенко раскритиковал санкционный шантаж Запада
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Минск, 6 июля. Западные санкции в отношении Белоруссии являются шантажом в международном масштабе. Такое мнение выразил президент республики Александр Лукашенко.

Использование ограничительных мер в качестве рычага давления на суверенное государство абсолютно незаконно, считает белорусский лидер. Он напомнил, что в документах ООН и других международных организаций подобный шантаж осуждается и считается недопустимым. Об этом Лукашенко рассказал во время совещания о противодействии санкциям, передает издание «БелТА».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сравнила европейские санкции против Белоруссии с антиутопией Джорджа Оруэлла. В книге практиковалось двоемыслие, то есть способность придерживаться двух противоположных убеждений.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Лукашенко раскритиковал санкционный шантаж Запада
санкции белоруссия лукашенко
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru