Лукашенко раскритиковал санкционный шантаж Запада

Минск, 6 июля. Западные санкции в отношении Белоруссии являются шантажом в международном масштабе. Такое мнение выразил президент республики Александр Лукашенко.

Использование ограничительных мер в качестве рычага давления на суверенное государство абсолютно незаконно, считает белорусский лидер. Он напомнил, что в документах ООН и других международных организаций подобный шантаж осуждается и считается недопустимым. Об этом Лукашенко рассказал во время совещания о противодействии санкциям, передает издание «БелТА».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сравнила европейские санкции против Белоруссии с антиутопией Джорджа Оруэлла. В книге практиковалось двоемыслие, то есть способность придерживаться двух противоположных убеждений.