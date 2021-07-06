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Юристы Пригожина озвучили решение Мосгорсуда по апелляции Навального

  /   Обновлено: 06 июля 2021 11:40
Общество
Юристы Пригожина озвучили решение Мосгорсуда по апелляции Навального
ТАСС  /  Михаил Метцель

Москва, 6 июля. Мосгорсуд отклонил апелляцию блогера Алексея Навального на решение Люблинского районного суда по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что 6 июля в Мосгорсуде состоялось заседание, по итогам которого апелляционная жалоба Навального на решение Люблинского районного суда была оставлена без удовлетворения.

Принятое решение по иску Пригожина к Навальному осталось в силе. Тем самым Мосгорсуд подтвердил обоснованность заявленных требований истца, отметили юристы «Конкорда».

Ранее по заявлению предпринимателя было возбуждено уголовное дело о клевете против соратника Навального Леонида Волкова, после чего последний передумал возвращаться из Литвы в Россию.

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