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Компактный электромобиль Baojun KiWi EV разработали в General Motors

  /   Обновлено: 06 июля 2021 11:35
Экономика
Компактный электромобиль Baojun KiWi EV разработали в General Motors
wikipedia.org  /  JustAnotherCarDesigner / CC BY-SA 4.0

Лючжоу, Китай, 6 июля. Совместное предприятие китайских SAIC Motor и Liuzhou Wuling Motors c американским General Motors представило общественности новый электрокар.

Американо-китайская компания SAIC-GM-Wuling презентовала модель Baojun E300 EV на рынке Китая еще в 2020 году. Теперь разработчики решили обновить электрокар и показать улучшенную версию под названием Baojun KiWi EV. Об этом пишет «Драйв».

Отмечается, что автомобиль будет запущен в продажу в III квартале 2021 года. Он сменит E300, при этом модификация обладает незначительными изменениями.

Известно, что на Baojun KiWi EV устанавливают электрический силовой агрегат мощностью 54 л.с, а максимальная скорость электромобиля достигает 100 км/ч. Наиболее привлекательной характеристикой машины является цена — автомобиль будет продаваться за 10 тыс. долларов.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров недавно заявил, что многие представители автомобильных зарубежных компаний задумываются о производстве электрокаров на территории страны.

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электрокар general motors Baojun KiWi EV SAIC-GM-Wuling
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