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Командир БРК «Бастион» рассказал об уникальных возможностях комплекса по защите Крыма
Армия
Командир БРК «Бастион» рассказал об уникальных возможностях комплекса по защите Крыма
function.mil.ru  /  Пресс-служба Западного военного округа

Симферополь, 6 июля. Разработанный в конце 60-х годов прошлого века уникальный береговой ракетный комплекс «Утес» и современный «Бастион» надежно защищают Крым от различных угроз.

По имеющейся информации, восстановленный в 2016 году БРК развернут в Балаклаве. Этой уникальной боевой системе не нужны спутники или радиосвязь, потому она является полностью автономной.

«Ракета не зависит от радиопомех, подаваемых противниками, способна до сих пор поражать цели с эффективностью, заявленной еще с момента ее образования», – заявил командир БРК Дмитрий Белый.

Российский полуостров также находится под защитой современных ракетных комплексов «Бастион». Командир одного из дивизионов Владислав Шалыгин отметил, что они считаются одними из самых умных противокорабельных систем.

«Комплексы предназначены именно в условиях современного боя вести и противодействовать более современным средствам вооружений, которые имеются у иностранных государств», – объяснил Шалыгин.

Ранее сообщалось, что дивизион противокорабельных ракетных комплексов «Бастион» заступил на боевое дежурство на Черноморском флоте. Сегодня расчеты активно проводят тренировки по отражению атак условного противника, передает RT.

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Все новости / Армия / Командир БРК «Бастион» рассказал об уникальных возможностях комплекса по защите Крыма
крым бастион брк
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