Иммунолог Жемчугов рассказал о неочевидных симптомах нового штамма COVID-19

Москва, 6 июля. Симптомы, которые указывают на новый штамм коронавирусной инфекции, перечислил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По словам специалиста, новый штамм COVID-19 может проявляться у людей и животных через симптомы. Он отметил, что среди них: головная боль, насморк, кашель, боль в горле и расстройство кишечника.

Жемчугов сообщил, что чаще всего человек непосредственно вдыхает инфекцию, что приводит к кашлю. Однако также коронавирус можно съесть или выпить, добавил эксперт. Иммунолог считает, что это в первую очередь приведет к поражению кишечника.

Медик подчеркнул, что пациенты, у которых зафиксирован дельта-штамм, стали чаще жаловаться на расстройство желудочно-кишечного тракта. Врачи фиксируют у них диарею и боли в животе.

Профессор Тим Спектор ранее рассказал, как отличить новый вид вируса от простуды. Он перечислил основные симптомы штамма «Дельта».