Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в содействии терроризму челябинцев

Челябинск, 6 июля. Силовики провели спецоперацию по пресечению террористической деятельности в области и задержали несколько человек.

Граждане, подозреваемые в содействии терроризму, принимали участие в деятельности запрещенной в РФ организации и проводили работу по распространению ее идеологии. Во время обысков у злоумышленников изъяли большое количество материалов, подтверждающих их вину.

По фату случившегося возбуждено уголовное дело, пишет URA.RU. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам производства. Кроме того, правоохранители и силовики продолжают поиски лиц, которые могли входить в преступное сообщество.