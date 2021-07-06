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Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в содействии терроризму челябинцев

  /   Обновлено: 06 июля 2021 11:40
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в содействии терроризму челябинцев
instagram.com  /  @fsb_official_rf

Челябинск, 6 июля. Силовики провели спецоперацию по пресечению террористической деятельности в области и задержали несколько человек.

Граждане, подозреваемые в содействии терроризму, принимали участие в деятельности запрещенной в РФ организации и проводили работу по распространению ее идеологии. Во время обысков у злоумышленников изъяли большое количество материалов, подтверждающих их вину.

По фату случившегося возбуждено уголовное дело, пишет URA.RU. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам производства. Кроме того, правоохранители и силовики продолжают поиски лиц, которые могли входить в преступное сообщество.

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