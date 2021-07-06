Рябков призвал Великобританию «не соваться» в Черное море

Москва, 6 июля. Замглавы МИД России Сергей Рябков обратился к властям Великобритании после инцидента с эсминцем в Черном море.

Как заявил дипломат, Лондону стоит отставить провокации и «не соваться», так как Черное море — не место для подобных игр.

«Москва не позволит девальвировать свой стратегический потенциал», — высказался замминистра иностранных дел.

Кроме того, Рябков выразил надежду, что в США не случится ревизии договоренностей саммита с Россией, а Вашингтон будет работать над их реализацией.

Ранее Сергей Рябков объяснил невозможность подключения США к переговорам по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, это зависит от того, кого назначат координатором по вопросу Донбасса.