Эксперт назвала плюсы запуска беспилотников между Москвой и Санкт-Петербургом

В 2024 году на трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом могут начать курсировать беспилотники. Соответствующее соглашение Правительство России подписало с рядом компаний в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Кандидат социологических наук, доцент СЗИУ РАНХиГС Дарья Щербакова в интервью ФАН рассказала, что инициатива нацелена на повышение скорости перевозки грузов. Как показывает практический опыт, грузопоток между Москвой и Санкт-Петербургом огромен, поэтому скорость имеет первостепенное значение. Реализация проекта имеет колоссальные преимущества для бизнеса. Главным направлением здесь является увеличение доли самих перевозок из Китая в Европу — это позволит России занять достойное место в международном грузообороте.

Проект «Беспилотные логистические коридоры», первым этапом которого станет запуск автономных грузоперевозок на М-11, является частью стратегических инициатив Минтранса России. Инициатива разработана в рамках исполнения поручений президента России и правительства РФ по подготовке «Транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года» и «Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли РФ».

avtodor-tr.ru/ / Пресс-служба ООО «Автодор-Платные Дороги»

По словам эксперта, для эффективного функционирования беспилотников необходимо трансформировать традиционную систему управления дорожным движением. Важно отметить, что ключевые изменения должны начинаться с технической проработки вопроса. Так, на основе технических регламентов создаются нормативные акты, включая изменения в ПДД, и кодексы об административной и уголовной ответственности. Следующий этап — непосредственно проведение работ по созданию дорожной инфраструктуры. Также нельзя забывать и о закупке самих беспилотных автомобилей. Сейчас массово их не производят в России, а закупать зарубежные образцы дорого.

«Говоря о безопасности новой технологии, в первую очередь стоит отметить, что она еще не работала на реальной дороге, поэтому о ее надежности судить рано. Разработчики будут закладывать в программу варианты решений различных дорожных ситуаций. Естественно, всего учесть невозможно, но машины обучаемы, и только через применение в тестовом режиме будет возможно закрыть все непроработанные моменты», — сообщила Дарья Щербакова.

Кандидат социологических наук заявила, что если сравнивать предложенную инициативу с опытом зарубежных стран, то Россия может столкнуться с определенными сложностями в ее реализации. Одной из них является привыкание всех участников дорожного движения к новому игроку: к его возможностям и недостаткам. С беспилотным транспортом не должно быть, как с самокатами, где сначала начал развиваться бизнес, а впоследствии к регулированию данного вопроса подключились власти.

ИА «Народные новости». / Мария Белякова

Эксперт отметила, что в случае с беспилотниками на трассе М-11 «Нева» государство является активным участником взаимоотношений. И это огромное преимущество, как с точки зрения нормативного регулирования, так и с точки зрения инвестиций. Положительный эффект связан в первую очередь с прогрессом. Развитие инфраструктуры — это база для развития экономики. На протяжении всей трассы будут построены электрозаправочные станции. Ими смогут пользоваться и автолюбители, которые перестанут быть заложниками замкнутого городского пространства.

«КамАЗ, как один из участников проекта, станет выпускать электрогрузовики. А это развитие отечественного автопрома. Увеличение скорости грузопотока положительно скажется на работе бизнеса, на удовлетворении потребностей населения. Новые, более технологичные рабочие места, призванные обеспечивать проект, повысят качество человеческого капитала», — считает собеседник ФАН.

По словам Дарьи Щербаковой, есть две характеристики человеческого капитала: количественная и качественная. И если за количество отвечает демография, то качественные показатели — это как раз социально-экономический спектр отношений. Позитивный сценарий социально-экономического развития страны связан с вложением в человеческий капитал через создание новых рабочих мест, способствующих комплексному развитию территории, росту ее межрегиональной и мировой конкурентоспособности, пропорциональному росту производительности и оплаты труда. Предельно значимыми являются параметры привлечения как частных, так и государственных инвестиций, рост конкурентоспособности продукции российских регионов.

rosavtodor.ru / пресс-служба

Доцент СЗИУ РАНХиГС считает, что комплексный подход, необходимый для развития человеческого капитала, как раз и наблюдается в проекте развития федеральных трасс, в запуске беспилотного транспорта. Отечественные инновационные разработки как систем управления беспилотным транспортом, так и самих беспилотных автомобилей позволят стране выйти на мировую арену в качестве поставщика, что создаст новые рабочие места. Управление потоком беспилотного транспорта, его обслуживание — это тоже создание рабочих мест, при этом специалистам потребуются определенные навыки работы с высокотехнологичными системами.

«И не надо забывать о населении, которое не будет принимать участие в проекте беспилотного транспорта, но получит выгоды от появления качественных дорог. Быстрая доставка товаров беспилотным транспортом поспособствует развитию бизнеса в регионах. А это новые места, рост демографических показателей», — сказала спикер ФАН.

Также Щербакова отметила, что как разновидность капитала, человеческий капитал обладает способностью аккумулироваться, самовозрастать и являться источником дополнительного дохода для его владельца. Это, в свою очередь, стабилизирует социально-экономическую ситуацию в регионе и гарантирует дальнейший подъем экономики.

«Вместе с тем, заглядывая в будущее, стоит ожидать беспилотный транспорт и в мегаполисах. Как минимум, на замкнутых территориях бизнес-кварталов. Для полноценного их внедрения нужна серьезная инфраструктура — места для остановок, оборудованные спуски, бордюры и хорошая разметка, а также создание новых рабочих мест. Все это станет стимулом для развития нашей страны. И мы активно движемся в этом направлении, подготавливая дороги к новой реальности», — резюмировала Дарья Щербакова.

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