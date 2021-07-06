СК РФ возбудил дело о превышении полномочий против экс-губернатора Белых

Киров, 6 июля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых.

Ранее осужденный за взятку чиновник вновь стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Никите Белых вменяется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации»). Суд рассмотрит все материалы исполнительного производства и вынесет процессуальное решение.

Ранее стало известно, что экс-замдиректора сахалинского техникума также будут судить за превышение полномочий и подлог. Подозреваемый выдавал дипломы студентам, которые не сдавали экзамены.