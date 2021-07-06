Российские аптеки столкнулись с сокращением объема продаж

Москва, 6 июля. Аптеки в России сумели продать на 14,9% меньше товаров в течение пяти месяцев этого года.

Аналитическая компания DSM Group подсчитала, что за пять месяцев 2021 года аптеки снизили объем продаж лекарств и других товаров до 2,25 млрд единиц. Об этом пишет газета «Ведомости».

Денежные потери составили 2,8%, объем реализованной продукции достиг 578,2 млрд рублей. Отмечается, что последние четыре года сегмент, напротив, находился на подъеме.

Руководитель DSM Group Сергей Шуляк указывает на снижение покупательской способности граждан, а также отмечает повышенную избирательность россиян, которые часто стали прекращать приобретать продукцию, которой пользовались ранее. В основе этого может лежать как финансовый фактор, так и общее снижение заболеваемости ОРВИ.

Производители лекарственных средств считают, что несмотря на снижение продаж сами лекарства могут вырасти в цене как минимум на 8% в ближайшее время.