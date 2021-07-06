Четверо пассажиров исчезнувшего Ан-26 летели строить сельскую школу

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Стало известно, что на борту пропавшего Ан-26 находились четверо мужчин, летевших в поселок Палана для строительства школы, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Петр А., Евгений Н., Иван С. и Юрий С. вместе забронировали билеты в ночь на 1 июля. Всем им от 35 до 37 лет. Они направлялись в Палану чтобы принять участие в строительстве учебного заведения.

Одной из пассажирок оказалась и глава поселка Ольга Мохирева. Самолет пропал с радаров, когда начал подлетать к пункту назначения. Во время связи с диспетчером командир Ан-26 не докладывал ни о каких неполадках.