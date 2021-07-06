Мировой дефицит нефти может возникнуть на фоне разлада внутри ОПЕК

Москва, 6 июля. Вариант медленного повышения квот, согласованный между Саудовской Аравией и Россией, блокируют ОАЭ. Противостояние внутри ОПЕК вредит сделке и лишает рынок дополнительных поставок.

Даже после трех дней переговоров страны ОПЕК+ не достигли соглашений о новых уровнях добычи на август. Причина заключается в позиции ОАЭ, которые категорически отказались поддержать план ежемесячного повышения на 400 тысяч баррелей в сутки с августа до конца года, согласованный лидерами альянса РФ и Саудовской Аравией, передает URA.RU.

Вкладывающие значительные денежные средства в расширение производственных мощностей ОАЭ настаивают на пересмотре базового объема добычи, исходя из которого рассчитываются квоты (3,8 млн баррелей в день вместо 3,168 млн баррелей). В результате отсутствие дополнительных необходимых поставок усилит дефицит топлива на физическом рынке.

Мировая стоимость нефти показывает падение в ходе торгов на фоне ожидания третьего раунда переговоров ОПЕК+. Фьючерсы на североморскую смесь Brent с приобретением в сентябре уменьшились на 0,13%. Показатель находился на уровне 76,07 доллара за баррель.