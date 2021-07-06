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Star Парад. Итоги ЕВРО-2020, слезы Бузовой и как накопить на Porsche
Общество
Star Парад. Итоги ЕВРО-2020, слезы Бузовой и как накопить на Porsche

Чемпионат мира по футболу, который мы тал долго ждали целый год, завершился для российской сборной, мягко говоря, не очень удачно. В новом выпуске программы «Star Парад» ее ведущая Дана Борисова обсудит ЕВРО-2020 с топовым петербургским блогером Алексеем Евсиным, более известным в социальных сетях под ником zimavspb.

Талантливый видеомейкер, бизнесмен и обладатель 1,5 млн подписчиков в Instagram и 6 млн в Tik-Tok объяснил Дане Борисовой, что делать с российским футболом и виноват ли в проигрыше сборной главный тренер нашей команды Станислав Черчесов.

Разговор не обошел стороной тему слез Ольги Бузовой и сарказма Дмитрия Губерниева в эфире МАТЧ ТВ. Также Алексей Евсин поделился секретами успеха и рассказал о своей машине Porsche Panamera, которую дизайнеры подготовили специально для него. Об этом и не только — в новом выпуске программы «Star Парад».

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