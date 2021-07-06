Спортивный обозреватель высказался о том, как цифра и «Бузовы» губят журналистику

Благодаря цифровым технологиям журналистика стремительно уходит с печатных полос и экранов телевизоров на экраны наших смартфонов. Сопротивляться тенденции не стоит, однако вряд ли в дальнейшем это будет называться журналистикой. Таким мнением в беседе с ФАН поделился известный спортивный обозреватель, писатель и сценарист Константин Осипов.

«Основа основ любого СМИ — это все-таки коллектив. Коллектив — это что? Летучка, собрание, обмен мнениями, обмен информацией. Я сомневаюсь, что сидя и видя такой же поток информации, ты создашь что-то подобное», — сказал журналист.

По его словам, сегодня в интернет-пространстве достаточно хороших обозревателей, работающих на разных платформах. Однако больше всего Константина Осипова беспокоит, что из-за цифровых технологий из рабочей среды понемногу уходит такое важное явление, как профессиональная школа.

«Когда ты приходил в редакцию и общался с коллегами, общался с руководством, какие-то возникали смешные ситуации, трагические. Сможет ли сегодняшняя цифровая платформа это заменить?» — задался вопросом писатель.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Не менее острая проблема современной журналистики — в том, что она постепенно приобретает все более развлекательный характер и теряет свою просветительскую задачу. Причина тому — вечно скучающий зритель или читатель, не желающий тратить энергию и время на серьезные темы.

«Я не против, что пришли Бузовы, Монеточки, Милохины, но я же не лезу на их красные дорожки. Почему они считают, что можно прийти на спортивную передачу? <…> Я же не лезу в какой-нибудь ваш «Дом-2». Я его сам смотрел с удовольствием, чтобы понять, в чем суть, в чем рейтинг — как писателю мне было интересно. Но я никогда в жизни не буду критиковать «Дом-2», потому что это — не моя сфера», — заключил Константин Осипов.

Ранее журналист отмечал, что нынешний футбол, к сожалению, превратился в продукт, который приходится продавать зрителю. При этом интерес к нему снизился и по естественным причинам, ведь спорт просто-напросто стал многообразнее.