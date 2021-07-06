Адвокат Маргулис рассказала, как будет поделено наследство Меньшова

Москва, 6 июля. Актер Владимир Меньшов обеспечил своим родственникам безбедное будущее. Как будет поделено наследство именитого режиссера, рассказала адвокат Жанна Маргулис.

Она разобрала несколько вариант дележки наследства режиссера картины «Москва слезам не верит»: с завещанием и без него. Маргулис сомневается, что Меньшов написал завещание.

У артиста осталась элитная квартира в центре Москвы, которая стоит 50 миллионов рублей. Кроме этого, семья режиссера владеет загородным домом в Дмитровском районе. По оценкам риэлторов, коттедж стоит 30-40 миллионов рублей.

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Если завещания все же не было, то имущество будет поделено между наследниками первой очереди — супругой артиста Верой Алентовой и дочерью Юлией Меньшовой — в равных долях.

«Все остальное — подлежит выделению супружеской доли. То есть супруга Владимира Меньшова Вера Алентова получает половину, а вторая половина делится между ней и их дочерью Юлией», — пояснила Маргулис в разговоре с Teleprogramma.pro.

Если завещание все же было, то делиться имущество будет согласно воле покойного, указала адвокат. По ее мнению, семья Меньшова — пример идеальных отношений, и вряд ли режиссер оставил завещания.

Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище.