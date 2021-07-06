Лопес отправилась на шопинг в платье, отсылающим к культуре бохо

Лос-Анджелес, 6 июля. Неповторимую актрису Голливуда и певицу Дженнифер Лопес непривычно видеть без сопровождения своего бойфренда, актера Бена Аффлека, но в этот раз она отправилась на шопинг в Ист-Хэмптоне с сестрой, пишет журнал ELLE.

Джей Ло даже во время рядовой прогулки по магазинам выглядит так, будто через час у нее свадьба на побережье. Этот раз не стал исключением. Певица надела белоснежное платье с глубоким декольте, украшенным вышивкой ришелье и замысловатыми крылышками, которое немного напомнило о неповторимом традиционном бохо-стиле с острова Ибица.

Образ звезда дополнила парой фирменных солнцезащитных очков-авиаторов. В руках у Лопес маленькая белая сумка Valentino, а на ногах — лаконичные сандалии на тонких ремешках. Всем своим видом актриса и певица просто заставляет пойти в долгожданный отпуск.

Дженнифер Лопес не так давно решила вернуться к своему возлюбленному Бену Аффлеку. Пара рассталась 17 лет назад.

Два месяца назад пара объявила, что начинает все сначала. У певицы были отношения с бейсболистом Алексом Родригесом, они были помолвлены, но вскоре разошлись.

В январе текущего года 48-летний Аффлек тоже разорвал отношения с 32-летней актрисой Аной Де Армас. Актеры познакомились во время съемок фильма «Глубокие воды» и встречались с марта 2020 года.

Лопес ранее отмечала, что решилась на переезд ради воссоединения с любимым мужчиной.