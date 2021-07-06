Качество питьевой воды в Дагестане признано самым худшим в России

Махачкала, 6 июля. Источники, из которых поступает питьевая вода в дома дагестанцев, признаны Роспотребнадзором самыми худшими в стране. Почти все они не соответствуют нормам санитарии, говорится в докладе ведомства, посвященном состоянию санитарно-эпидемиологического благополучия россиян в 2020 году.

Согласно исследованиям Роспотребнадзора, в Дагестане не удовлетворяют требованиям свыше 96% всех водоисточников. Это же относится к более чем 80% источников в Карелии и Чечне.

«Неблагоприятное санитарное состояние источников централизованного питьевого водоснабжения в 2020 году отмечено в Дагестане (96,65% источников не отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям), Карелии (83,01%), Чечне (82,9%)», — сообщается в докладе надзорного органа.

Основной причиной их несоответствия требованиям в ведомстве назвали отсутствие зон санитарной охраны вокруг водоемов. Эта проблема не решается долгие годы, отметили в Роспотребнадзоре.

В целом в России насчитывается более 94 тысяч источников централизованного питьевого водоснабжения, почти 14,5% из которых не проходят успешно санитарную проверку. К ним относятся как поверхностные, так и подземные источники.

Ранее ФАН сообщал, что в дагестанском Буйнакске массово отравились дети. В региональном следственном управлении заявили, что инцидент мог быть связан с потреблением некачественной воды.