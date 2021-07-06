Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 12:27
12:26
Происшествия
Власти Камчатки не подтвердили информацию о падении Ан-26 в море
12:24
Общество
Рестораторы Москвы не успеют вакцинировать 60% персонала из-за мигрантов
12:22
Экономика
Лукашенко распорядился ограничить транзит немецких товаров через Белоруссию
12:21
Происшествия
Блогер Mellstroy прибыл на последнее заседание суда по делу об избиении девушки
12:18
Общество
Минздрав Турции подтвердил первые случаи заражения штаммом коронавируса «Дельта плюс»
12:16
Происшествия
Суд назначил дату рассмотрения дела Дудя о пропаганде наркотиков
12:14
Общество
Анталья будет принимать до четырех авиарейсов в день из Нижнего Новгорода
12:14
Происшествия
Тюменский губернатор объявил вознаграждение за информацию о пропавшей девочке
12:14
Общество
Руководство отеля в Анапе, где обматерили гостей, ответит по нескольким статьям
12:14
Происшествия
Суд в очередной раз отложил заседание по делу стримера Мелстроя
Все новости

Извращенец изнасиловал двух школьниц в заброшенном коровнике в Подмосковье
Происшествия
Извращенец изнасиловал двух школьниц в заброшенном коровнике в Подмосковье
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Руза, 6 июля. Правоохранительные органы ищут педофила, который надругался над двумя несовершеннолетними девочками. Как стало известно ФАН, мужчина заманил детей в заброшенный коровник.

В дежурную часть полиции ОМВД по Рузскому району в ночь на 5 июля обратились две местные жительницы. Они сообщили, что их дочерей, которым исполнилось 15 и 14 лет, изнасиловал неизвестный мужчина. Это произошло 4-го июля в период с 17:00 до 19:00. Действия насильственного сексуального характера произошли в деревне Шилово. На место происшествия выдвинулась оперативно-следственная группа, однако по горячим следам им не удалось задержать злоумышленника.

По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних».

«В полицию обратилась 38-летняя мама одной из потерпевших, она трудится менеджером в Москве, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Мать второй потерпевшей — 36-летняя женщина, работает старшим продавцом в столице. Им дочери пожаловались на сексуальные действия незнакомого мужчины, который обманным путем заманил их в заброшенный коровник».

Пока сыщики не смогли поймать злодея. Если его установят и докажут вину в суде, то педофилу грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее ФАН писал, что в Подольске была подвергнута насильственным действиям сексуального характера дочь следователя местного ОМВД.

 

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Извращенец изнасиловал двух школьниц в заброшенном коровнике в Подмосковье
дети изнасилование педофил московская область
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru