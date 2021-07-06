Извращенец изнасиловал двух школьниц в заброшенном коровнике в Подмосковье

Руза, 6 июля. Правоохранительные органы ищут педофила, который надругался над двумя несовершеннолетними девочками. Как стало известно ФАН, мужчина заманил детей в заброшенный коровник.

В дежурную часть полиции ОМВД по Рузскому району в ночь на 5 июля обратились две местные жительницы. Они сообщили, что их дочерей, которым исполнилось 15 и 14 лет, изнасиловал неизвестный мужчина. Это произошло 4-го июля в период с 17:00 до 19:00. Действия насильственного сексуального характера произошли в деревне Шилово. На место происшествия выдвинулась оперативно-следственная группа, однако по горячим следам им не удалось задержать злоумышленника.

По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних».

«В полицию обратилась 38-летняя мама одной из потерпевших, она трудится менеджером в Москве, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Мать второй потерпевшей — 36-летняя женщина, работает старшим продавцом в столице. Им дочери пожаловались на сексуальные действия незнакомого мужчины, который обманным путем заманил их в заброшенный коровник».

Пока сыщики не смогли поймать злодея. Если его установят и докажут вину в суде, то педофилу грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее ФАН писал, что в Подольске была подвергнута насильственным действиям сексуального характера дочь следователя местного ОМВД.