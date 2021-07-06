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Прошедший ЧМ-2018 оборачивается многомилионными штрафами для администрации Ростова

Общество
Прошедший ЧМ-2018 оборачивается многомилионными штрафами для администрации Ростова
gov39.ru  / 

Ростов-на-Дону, 6 июля. Ряд государственных компаний, включая городской департамент автодорог, был втянут в финансовый сговор при установке дорожных видеокамер в преддверии ЧМ по футболу в 2018 году. Такие данные накануне опубликовал региональный УФАС, сославшись на Арбитражный суд Ростовской области, который подтвердил законность и обоснованность решения антимонопольного управления. 

Как пояснили в Федеральной антимонопольной службе, во время проведения закупок Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону, а также другие участники —  МКУ ДИСОТИ, ООО «Техноконцепт», ООО «Регстройзаказчик», допустили ряд серьезных нарушений. 

«При размещении документов на аукционе начальная стоимость контракта была завышена и осуществлялась предпринимателем, не имеющим отношения к должностным лицам. Также было установлено, что IP-адреса МКУ ДИСОТИ и ООО «Регстройзаказчик» совпадали, что говорит о деятельности одного лица, как от имени заказчика, так и от имени покупателя», — отметили в ведомстве.

Областное УФАС выявило нарушения закона «О защите конкуренции» по п.1 ч.1 ст.17 и наложило штрафы на участников аукциона. ООО «Техноконцепт» получил штраф в размере 32 млн рублей, а ООО «Регстройзаказчик» — 9,5 млн рублей. 

Ранее ФАН сообщал, что в Ростове-на-Дону начата разработка проектной документации по строительству канатной дороги через Дон. Постановление о разработке документации подписал глава городской администрации Алексей Логвиненко.

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аукцион уфас ростов на дону финансовый сговор
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