Прошедший ЧМ-2018 оборачивается многомилионными штрафами для администрации Ростова

Ростов-на-Дону, 6 июля. Ряд государственных компаний, включая городской департамент автодорог, был втянут в финансовый сговор при установке дорожных видеокамер в преддверии ЧМ по футболу в 2018 году. Такие данные накануне опубликовал региональный УФАС, сославшись на Арбитражный суд Ростовской области, который подтвердил законность и обоснованность решения антимонопольного управления.

Как пояснили в Федеральной антимонопольной службе, во время проведения закупок Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону, а также другие участники — МКУ ДИСОТИ, ООО «Техноконцепт», ООО «Регстройзаказчик», допустили ряд серьезных нарушений.

«При размещении документов на аукционе начальная стоимость контракта была завышена и осуществлялась предпринимателем, не имеющим отношения к должностным лицам. Также было установлено, что IP-адреса МКУ ДИСОТИ и ООО «Регстройзаказчик» совпадали, что говорит о деятельности одного лица, как от имени заказчика, так и от имени покупателя», — отметили в ведомстве.

Областное УФАС выявило нарушения закона «О защите конкуренции» по п.1 ч.1 ст.17 и наложило штрафы на участников аукциона. ООО «Техноконцепт» получил штраф в размере 32 млн рублей, а ООО «Регстройзаказчик» — 9,5 млн рублей.

Ранее ФАН сообщал, что в Ростове-на-Дону начата разработка проектной документации по строительству канатной дороги через Дон. Постановление о разработке документации подписал глава городской администрации Алексей Логвиненко.