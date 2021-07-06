Посольство США в Багдаде подверглось атаке беспилотников

Багдад, 6 июля. Неустановленные силы осуществили атаку беспилотниками на посольство США в т.н. «зеленой зоне» — районе иракской столицы, в котором расположены административные здания и дипломатические миссии. Произошедшее спровоцировало срабатывание сирены воздушной тревоги и активацию систем ПВО.

Поступают противоречивые сведения об эффективности произведенного налета. Свидетели сообщают о том, что зенитные комплексы не сбили ни одного беспилотника, так как в небе не было взрывов. По информации иракского издания Sabereen, один из летательных аппаратов, «начиненный бомбами», смог попасть на территорию американского представительства.

В то же время источники в иракских силах безопасности заявляют, что атака производилась тремя беспилотниками. Один из них был ликвидирован системой вооружения C-RAM, в то время как оставшиеся два разбились на подходе к посольству в результате применения средств радиоэлектронной борьбы.

VIDEO-Air defenses are hitting targets over the United States Embassy in the #Iraqi capital #Baghdad #USA pic.twitter.com/OMCGB7LELE — Sandeep Seth (@sandipseth) July 6, 2021

Сообщений о каких-либо жертвах или разрушениях к настоящему моменту не поступало.

Предыдущий эпизод атаки на один из объектов США относится к 5 июля. Тогда в сторону авиабазы Айн эль-Асад в провинции Анбар, где дислоцированы военнослужащие ВС США и Международной коалиции, были выпущены три ракеты, упавшие по периметру объекта. Пострадавших зафиксировано не было, а материальный ущерб до сих пор оценивается. При этом ни одна организация не взяла на себя ответственность за атаку.

Irak - des roquettes frappent la base aérienne d'Ain al-Asad

Rockets hit Ain al-Asad airbase https://t.co/SXbmkuuDXc — Eliza (@Lyzy5672) July 5, 2021

Данным событиям предшествовали воздушные удары, нанесенные ВВС США по объектам проиранского ополчения на сирийско-иракской границе. При этом на территории сирийской провинции Дейр эз-Зор снаряды попали в жилые дома, в результате чего погиб ребенок и еще трое гражданских были ранены. По заявлению пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, американские силы действовали в соответствии с указаниями президента Джо Байдена.

Pentagon releases video of fighter jets dropping 2,000lb missiles on pro-Iran militia sites on the Syria border: Iraq calls for revenge and Tehran tells Biden he's taking the 'wrong path' after US airstrikes killed seven fighters #PENTAGON #USA #Trehan @SyriaCivilDef @JoeBiden pic.twitter.com/EmujTPPdkV — ®️ajendra K (@RajendraKadamb) June 28, 2021

После этого шиитская организация «Катаиб Сеййид аш-Шухада», которая также подтвердила гибель четверых ополченцев, объявила о переходе к неограниченной войне против США.