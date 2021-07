Посольство США в Багдаде подверглось атаке беспилотников

Багдад, 6 июля. Неустановленные силы осуществили атаку беспилотниками на посольство США в т.н. «зеленой зоне» — районе иракской столицы, в котором расположены административные здания и дипломатические миссии. Произошедшее спровоцировало срабатывание сирены воздушной тревоги и активацию систем ПВО.

Поступают противоречивые сведения об эффективности произведенного налета. Свидетели сообщают о том, что зенитные комплексы не сбили ни одного беспилотника, так как в небе не было взрывов. По информации иракского издания Sabereen, один из летательных аппаратов, «начиненный бомбами», смог попасть на территорию американского представительства.

В то же время источники в иракских силах безопасности заявляют, что атака производилась тремя беспилотниками. Один из них был ликвидирован системой вооружения C-RAM, в то время как оставшиеся два разбились на подходе к посольству в результате применения средств радиоэлектронной борьбы.

VIDEO-Air defenses are hitting targets over the United States Embassy in the #Iraqi capital #Baghdad #USA pic.twitter.com/OMCGB7LELE

Сообщений о каких-либо жертвах или разрушениях к настоящему моменту не поступало.

Предыдущий эпизод атаки на один из объектов США относится к 5 июля. Тогда в сторону авиабазы Айн эль-Асад в провинции Анбар, где дислоцированы военнослужащие ВС США и Международной коалиции, были выпущены три ракеты, упавшие по периметру объекта. Пострадавших зафиксировано не было, а материальный ущерб до сих пор оценивается. При этом ни одна организация не взяла на себя ответственность за атаку.

Данным событиям предшествовали воздушные удары, нанесенные ВВС США по объектам проиранского ополчения на сирийско-иракской границе. При этом на территории сирийской провинции Дейр эз-Зор снаряды попали в жилые дома, в результате чего погиб ребенок и еще трое гражданских были ранены. По заявлению пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, американские силы действовали в соответствии с указаниями президента Джо Байдена.

Pentagon releases video of fighter jets dropping 2,000lb missiles on pro-Iran militia sites on the Syria border: Iraq calls for revenge and Tehran tells Biden he's taking the 'wrong path' after US airstrikes killed seven fighters #PENTAGON #USA #Trehan @SyriaCivilDef @JoeBiden pic.twitter.com/EmujTPPdkV