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Посольство США в Багдаде подверглось атаке беспилотников
Весь мир
Посольство США в Багдаде подверглось атаке беспилотников
Global Look Press  /  Bai Xueqi / Xinhua

Багдад, 6 июля. Неустановленные силы осуществили атаку беспилотниками на посольство США в т.н. «зеленой зоне» — районе иракской столицы, в котором расположены административные здания и дипломатические миссии. Произошедшее спровоцировало срабатывание сирены воздушной тревоги и активацию систем ПВО.

Поступают противоречивые сведения об эффективности произведенного налета. Свидетели сообщают о том, что зенитные комплексы не сбили ни одного беспилотника, так как в небе не было взрывов. По информации иракского издания Sabereen, один из летательных аппаратов, «начиненный бомбами», смог попасть на территорию американского представительства.

В то же время источники в иракских силах безопасности заявляют, что атака производилась тремя беспилотниками. Один из них был ликвидирован системой вооружения C-RAM, в то время как оставшиеся два разбились на подходе к посольству в результате применения средств радиоэлектронной борьбы.

Сообщений о каких-либо жертвах или разрушениях к настоящему моменту не поступало.

Предыдущий эпизод атаки на один из объектов США относится к 5 июля. Тогда в сторону авиабазы Айн эль-Асад в провинции Анбар, где дислоцированы военнослужащие ВС США и Международной коалиции, были выпущены три ракеты, упавшие по периметру объекта. Пострадавших зафиксировано не было, а материальный ущерб до сих пор оценивается. При этом ни одна организация не взяла на себя ответственность за атаку.

Данным событиям предшествовали воздушные удары, нанесенные ВВС США по объектам проиранского ополчения на сирийско-иракской границе. При этом на территории сирийской провинции Дейр эз-Зор снаряды попали в жилые дома, в результате чего погиб ребенок и еще трое гражданских были ранены. По заявлению пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, американские силы действовали в соответствии с указаниями президента Джо Байдена.

После этого шиитская организация «Катаиб Сеййид аш-Шухада», которая также подтвердила гибель четверых ополченцев, объявила о переходе к неограниченной войне против США.

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сша обстрел ирак
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