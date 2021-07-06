Объем продаж крекеров в России продолжает падать

Москва, 6 июля. Жители России перестают интересоваться крекерами и галетами.

Одна из наиболее опытных компаний в кондитерской отрасли «Рот Фронт» отчиталась о значительном снижении уровня реализации таких товаров, как галеты и крекеры. Об этом пишет РБК.

Согласно информации предприятия «Рот Фронт», входящего в холдинг «Объединенные кондитеры» («Красный Октябрь», «Бабаевский») крекеры стали покупать реже на 42% в прошлом году по сравнению с 2019 годом.



Количественно было продано 416 тонн продукции, в то время как ранее результат достигал 723 тонн реализованных товаров. При этом в компании зафиксировали общее падение продаж в 2020 году, которое составило примерно 10,9%.

Эксперты считают, что в основе тенденции — повышение интереса граждан к здоровому и спортивному образу жизни и соответствующая смена приоритетов в питании. Россияне теперь чаще покупают орехи, хлебцы и специальные батончики. Некоторые аналитики предполагают, что на уменьшение спроса в сегменте также повлияло распространение коронавируса, так как люди стали больше проводить дома из-за ограничений и меньше покупать различное печенье.

American Liver Foundation недавно перечислила продукты, которые могут оказывать негативное влияние на функционирование печени. В число таковых попали и крекеры.