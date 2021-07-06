Украинская оппозиция обвинила СБУ в сфабрикованных экспертизах против Медведчука

Киев, 6 июля. Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин обвинил Службу безопасности Украины (СБУ) в фабрикации экспертиз по делу Виктора Медведчука.

Как считает Кузьмин, СБУ делает это, чтобы убрать Медведчука с политической арены. Нардеп напомнил, что дело лидера ОПЗЖ полностью базируется на экспертных заключениях, но все экспертизы проводились незаконно органом, который подчиняется СБУ.

«Экспертизы проводились с нарушением существующих научно-методических рекомендаций. И, как установила группа защиты, эти экспертизы были сфабрикованы сотрудниками службы безопасности», — говорится в сообщении Кузьмина на сайте ОПЗЖ.

Украинская власть натравила на политика все имеющиеся в стране правоохранительные органы, заключил парламентарий.

В конце июня Кузьмин сообщил об обысках в офисе ОПЗЖ, а также у тещи Медведчука. Силовики пытались найти доказательства государственной измены, рассказал политик. В мае Апелляционный суд Киева отклонил жалобы адвокатов Виктора Медведчука и оставил политика под домашним арестом, передает НСН.