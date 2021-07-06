Правительство Камчатского края пообещало каждый час информировать о ситуации с Ан-26

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Заместитель председателя правительства Камчатского края Александр Заболиченко рассказал о ходе операции по поиску пропавшего на полуострове самолета.

По словам Заболиченко, губернатор Камчатского края Владимир Солодов распорядился создать штаб, куда войдут специалисты МЧС, краевого минтранса и авиационного предприятия. Он подчеркнул, что по тревоге были подняты все оперативные службы. Они отправились исследовать маршрут пропавшего Ан-26. Также на месте работают два вертолета и специальный самолет.

Спасатели из Паланы готовы выдвинуться к точке обнаружения воздушного судна. Правительство края сообщает, что информация о ходе поисковых работ будет передаваться каждый час.

Самолет Ан-26 ранее перестал выходить на связь на Камчатке. Он должен был прибыть на место назначения в 15:05 по местному времени.