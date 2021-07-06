Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 17:02
17:00
Экономика
Баррель нефти может подорожать до 100 долларов при текущих условиях ОПЕК+
17:00
Шоу-бизнес
Работавший с Бритни Спирс менеджер объявил об увольнении
17:00
Политика
Россия обозначила свое видение отношений с США после женевских переговоров
16:58
Общество
В Сочи туристы пришли отдыхать на пляж несмотря на шторм и горы мусора на берегу
16:50
Политика
Глава ЦИК предложила перенести единый день голосования в России
16:47
Шоу-бизнес
Александра Бортич в белом платье спровоцировала слухи о замужестве
16:46
Происшествия
Механика судна приговорили к пяти годам тюрьмы за попытку убийства матроса вилкой
16:46
Происшествия
Юный велосипедист получил перелом черепа после ДТП в Новосибирске
16:45
Экономика
Мишустин призвал российский бизнес повышать конкурентоспособность
16:40
Общество
Росприроднадзор подтвердил недостаточность полномочий для борьбы с выбросами в Омске
Все новости

Эфир: Кто и почему обещает рост тарифов ЖКХ россиянам
Общество
Эфир: Кто и почему обещает рост тарифов ЖКХ россиянам
Агентство городских новостей Москва  / 


Во вторник, 6 июля, с 16:00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная повышению тарифов ЖКХ.
Со второй половины года в России традиционно повышается стоимость услуг ЖКХ. Максимальные индексы роста коммунальных платежей ежегодно устанавливает правительство: от 6,5% в Чечне до 3,2% в Мурманской области.

Почему тарифы ЖКХ всегда растут и никогда не падают? Кто согласовывает аппетиты монопольщиков и куда смотрит ФАС? Как сменить свою управляющую компанию, если хочется услуги подешевле и получше? Как сэкономить на платежках и что лучше, УК или ТСЖ?

На эти и другие вопросы в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» отвечает генеральный директор управляющей компании «Единый город» Зухра Ефимова.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эфир: Кто и почему обещает рост тарифов ЖКХ россиянам
тарифы жкх повышение тарифов зухра ефимова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru