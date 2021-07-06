Эфир: Кто и почему обещает рост тарифов ЖКХ россиянам



Во вторник, 6 июля, с 16:00, в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная повышению тарифов ЖКХ.

Со второй половины года в России традиционно повышается стоимость услуг ЖКХ. Максимальные индексы роста коммунальных платежей ежегодно устанавливает правительство: от 6,5% в Чечне до 3,2% в Мурманской области.

Почему тарифы ЖКХ всегда растут и никогда не падают? Кто согласовывает аппетиты монопольщиков и куда смотрит ФАС? Как сменить свою управляющую компанию, если хочется услуги подешевле и получше? Как сэкономить на платежках и что лучше, УК или ТСЖ?

На эти и другие вопросы в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» отвечает генеральный директор управляющей компании «Единый город» Зухра Ефимова.