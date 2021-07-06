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На борту пропавшего Ан-26 находилась многодетная мать

  /   Обновлено: 06 июля 2021 10:48
Происшествия
На борту пропавшего Ан-26 находилась многодетная мать
Prt Scr youtube.com  /  Техно MaxWow

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Одной из пассажирок пропавшего на Камчатке самолета Ан-26 оказалась 44-летняя многодетная мать, сообщил источник Федерального агентства новостей, знакомый с ситуацией.

Женщина занимает должность начальника отдела опеки и попечительства администрации Паланы, ей 44 года. У нее трое детей, двое из них несовершеннолетние.

Пассажирский самолет Ан-26 пропал с радаров во время выполнения рейса из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. По уточненным данным, на борту находились 29 человек, среди них — глава Паланы Ольга Мохирева.

По данным диспетчеров, командир воздушного судна не вышел на связь во время снижения. В экстренных службах не исключают, что Ан-26 мог упасть в море.

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камчатка пассажиры ан-26
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