На борту пропавшего Ан-26 находилась многодетная мать

Петропавловск-Камчатский, 6 июля. Одной из пассажирок пропавшего на Камчатке самолета Ан-26 оказалась 44-летняя многодетная мать, сообщил источник Федерального агентства новостей, знакомый с ситуацией.

Женщина занимает должность начальника отдела опеки и попечительства администрации Паланы, ей 44 года. У нее трое детей, двое из них несовершеннолетние.

Пассажирский самолет Ан-26 пропал с радаров во время выполнения рейса из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. По уточненным данным, на борту находились 29 человек, среди них — глава Паланы Ольга Мохирева.

По данным диспетчеров, командир воздушного судна не вышел на связь во время снижения. В экстренных службах не исключают, что Ан-26 мог упасть в море.