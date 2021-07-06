После сильных ливней в Туапсинском районе затопило 760 домов

Краснодар, 6 июля. Сильный ливень стал причиной подтопления 760 домовладений в Туапсинском районе Краснодарского края.

В поселке Джубга водой затопило 340 домовладений, в селе Лермонтово — 250, в селе Молдовановке — 30, в селе Дефановке — 90, в хуторе Полковничьем — 50 домов. Администрация муниципалитета пытается справиться с последствиями непогоды.

В Сочи ливни со шквалистым ветром идут уже два дня. Менее чем за сутки выпала месячная норма осадков. В большинстве рек вода поднялась до критической отметки. Повреждена пляжная инфраструктура, подтоплены несколько пансионатов и отелей.

Режим ЧС объявили в шести районах края. Неожиданный потоп настиг туристов в Сочи: продолжаются ливни, и вода постепенно поднимается, сообщал Deita.