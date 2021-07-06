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Военнослужащие ЮВО ответили на маневры НАТО учениями с ракетными комплексами С-400

  /   Обновлено: 06 июля 2021 10:39
Армия
Военнослужащие ЮВО ответили на маневры НАТО учениями с ракетными комплексами С-400
Федеральное агентство новостей

Севастополь, 6 июля. Масштабные учения по обороне объектов Черноморского флота развернулись в Краснодарском крае на фоне маневров НАТО в акватории Черного моря.

Как сообщает пресс-служба Черноморского флота, военные провели электронные запуски ракет систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф».

«В ходе тактико-специального учения военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Южного военного округа, дислоцированных в Краснодарском крае, провели учение по отражению массированного ракетного удара условного противника», — говорится в сообщении.

В тренировочных мероприятиях были задействованы порядка 100 военнослужащих и больше 30 единиц военной техники. Военные успешно отработали прикрытие стратегически важных объектов Черноморского флота от предполагаемого авиаудара.

Ранее сообщалось, что ракетный крейсер «Москва» был переброшен в Черное море на фоне учений НАТО.

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россия нато черноморский флот краснодарский край
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